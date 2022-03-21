Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, arşivini paylaşmaya hazırlanıyor (1)
AA - Halil Fidan - Kültür Sanat
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Dedesi Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece" dizelerinden esinlenilerek adı konulan torunu Gündüz Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde ünlü halk ozanını anlattı.
Dedesi Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece" dizelerinden esinlenilerek adı konulan torunu Gündüz Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde ünlü halk ozanını anlattı.