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Artvinli çift, eşinin kanser tedavisi sırasında kamyon kasasından ev yaptı

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Artvinli çift, eşine 2007'de meme kanseri teşhisi konulunca tedavi sürerken Ardanuç Ferhatlı köyünde 40 metrekarelik ev yapmaya karar verdi. Çift, atıl iki kamyon kasası ve geri dönüştürülebilir malzemelerle 2008'de tamamladıkları evde senenin çoğunu geçiriyor.

Artvinli Kenan ve Melice Gündüz çifti, 18 yıldır zamanlarının çoğunu köyde kamyon kasaları ve geri dönüştürülebilir birçok malzemeyi bir araya getirerek yaptıkları evde geçiriyor.

Artvin Orman İşletme Müdürlüğündeki şoförlük görevinden 7 yıl önce emekli olan Kenan Gündüz, AA muhabirine, eşine 2007'de meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Gündüz, eşinin doğada daha fazla vakit geçirmek istemesi üzerine tedavisi devam ederken Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyündeki arazisinde ev yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Alışılmış tarzın yerine geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak 40 metrekarelik ev yapmak için harekete geçtiğini ifade eden Gündüz, bu amaçla atıl vaziyetteki iki kamyon kasasını ücretsiz temin ettiğini, ayrıca ağaç ve tahta parçaları topladığını anlattı.

Evin planından inşasına kadar her aşamasıyla kendisinin ilgilendiğini, eşinin de küçük işlere yardımcı olduğunu dile getiren Gündüz, enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşıladığı yapıyı 2008'de tamamladığını kaydetti.

Eşinin moralini yüksek tutmak ve stresten uzak kalması amacıyla elinden geleni yapmaya çalıştığının altını çizen 66 yaşındaki Gündüz, kanseri yenen eşinin yıllık rutin kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

Üç çocuk, 1 torun sahibi Gündüz, senenin çoğunu eşiyle köyde geçirdiklerini, kışın ise ilçe merkezindeki evlerinde kaldıklarını ifade etti.

Ortamın, eşinin günlük yaşamına olumlu katkı sağladığına inandığını vurgulayan Gündüz, "Çileği, gülleri, sebzesi var, onlarla uğraşıyor, zaman geçiriyor. Onun için daha güzel oluyor, en azından rahatlıyor. Şehir hayatındansa burada uğraşı var." dedi.

Melice Gündüz ise köydeki yaşamın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Buraya stresten uzak olmak için geldik. İyi oluyor, araba sesi yok, gürültü yok. Çok rahatım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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