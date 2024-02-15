Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği Vali Cengiz Ünsal'ı Ziyaret Etti
Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti. Vali Ünsal, AKSU yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şairler Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.
Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Vali Ünsal, makamında kabul ettiği AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şairlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ünsal, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Cengiz Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.