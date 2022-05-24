Artvin'in tarihi lezzetleri gastronomi müzesinde buluşuyor - Haberler

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Artvin'in tarihi lezzetleri gastronomi müzesinde buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Osman Emre Ergün - Kültür Sanat
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Artvin'in tarihi lezzetleri gastronomi müzesinde buluşuyor Artvin'de tarihi lezzet ve kültürü yaşatmayı vaat eden 'Artvin Geleneksel Mutfak ve Kültür müzesi' hizmete açıldı.

Artvin'in tarihi lezzetleri gastronomi müzesinde buluşuyor

ARTVİN - Artvin'de tarihi lezzet ve kültürü yaşatmayı vaat eden ' Artvin Geleneksel Mutfak ve Kültür müzesi' hizmete açıldı.

Artvin'de Valilik bünyesinde hazırlanan, geleneksel mutfak ve kültür müzesinde, 65 yemek çeşidinin yer aldığı maket ve sunum alanlarının yanı sıra 650 tarihi eserleri gün yüzüne çıkıyor. Şehrin coğrafyasında yer alan lezzetlerin geçmişten, günümüze taşıyacak olan geleneksel mutfak ve kültür müzede, Artvin'in en önemli lezzetlerinin yer aldığı yatık dönerinden, pekmezine, ekmeğinden, süt ürünlerine bir çok ürün yer alıyor.

18-24 Mayıs tarihlerinde kutlanan müzeler haftası etkinlikleri kapsamında açıldı. Artvin Geleneksel Mutfak ve Kültür Müzesi Arkeoloğu Gülşen Öztürk şunları dile getirdi, "Artvin geleneksel mutfak ve kültür müzesi binamız bin 800 yıllarda inşa edilen daha sonra restore edilmiş durumda. Artvin Valimiz Yılmaz Doruk'un desteğiyle burada kültür ve mutfak müzesi oluşturdu. Müzenin içerisinde 65 adet yemeğin maketi var. Aynı zamanda 650 yakın içerisinde etnografik değere sahip eser var. Bu 65 adet yemek bu coğrafyada yapılan çalışma sonucunda kayıt altına alındı. Aynı zamanda 650 eserde köylerde bağış yoluyla eser toplandı. Müzede yöresel mutfakların yer aldığı yatık döner, pekmez pişirme ve ekmek yapmak gibi sunum alanları mevcut. Şehrin bir birinden önemli lezzetlerin ve kültürün yer aldığı müze hafta içi her gün mesai saatler içerinde hizmet vermekte. Tüm halkımızı müzemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Osman Emre Ergün - Kültür Sanat

Gastronomi, Artvin, Kültür Sanat, Haberler

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