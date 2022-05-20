Artvin'de, &quot;Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması&quot; düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de, "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" düzenlendi

AA - Yener Dedeoğlu - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Artvin'de, 'Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması' düzenlendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" organize edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" organize edildi.

Yusufeli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışma, 6 lise ve 10 orta okul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Kınalıçam Ortaokulu öğrencisi Rabia Dayanç, lise kategorisinde ise Yusufeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Kerim Dayanç, birinci oldu.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan Hasan Koçak'ın da sahne aldığı etkinlikte, dereceye giren öğrencilere Yusufeli Belediyesi tarafından para ödülü verildi.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve davetlilerin katıldığı etkinlik, öğrencilerin birlikte şarkı seslendirmesinin ardından sona erdi.

AA / Yener Dedeoğlu - Kültür Sanat

Hisarcık, Yusufeli, okullar, Artvin, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title