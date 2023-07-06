Artvin'de düzenlenen müzayedede 335 bin lira gelir elde edildi

Artvin'de ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen müzayedede, 335 bin lira gelir elde edildi. Müzayede kapsamında Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk tarafından ebru ve tezhip sanatıyla yapılan 42 tablo, Kaledibi İskele Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sergide sanat severlerle buluştu. Satılan 10 tablodan 335 bin lira gelir elde edildi.

Artvin'de ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen müzayedede, 335 bin lira gelir elde edildi.

Müzayede kapsamında Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk tarafından ebru ve tezhip sanatıyla yapılan 42 tablo, Kaledibi İskele Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sergide sanat severlerle buluştu.

Vali Yılmaz Doruk, açılışını yaptığı sergide, davetlilerle tabloları inceleyerek eşi Meral Doruk'tan eserler hakkında bilgi aldı.

Sanat sergisinin gezilmesinin ardından 42 eserden 10'u ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen müzayedede satışa sunuldu.

Satılan 10 tablodan 335 bin lira gelir elde edildi.

Hopa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Terbıyık'ın 70 bin liraya aldığı tablo müzayedenin en pahalı eseri oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, müzayedede sanatla yardım ve dayanışmayı bir araya getirdiklerini söyledi.

Bunun bir hayır yarışı olduğunu belirten Doruk, etkinliğe katılan davetlilerin, bu hayır yarışının hakkını fazlasıyla verdiğini ifade etti.

Meral Doruk da ebru ve tezhip sanatının Türk kültüründe önemli yere sahip olduğunu kaydederek, her bir eserin emek ve sabırlı çalışmalarla ortaya çıktığını aktardı.

Eserlerin 5 yıllık çalışma sonucu ortaya çıktığını belirten Doruk, 10 tabloyu satın alarak yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür etti.

İş insanı Fatih Terbıyık da kampanyaya ellerinden gelen yardımı yaptığını söyledi.