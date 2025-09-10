Haberler

Arkas Holding, Göztepe'de Sanat Merkezini Açtı

Arkas Holding, Göztepe'de Sanat Merkezini Açtı
Güncelleme:
Arkas Holding, 19. yüzyılda inşa edilen Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü'nü restore ederek 'Arkas Sanat Göztepe' adıyla sanatseverlere açtı. Merkezde Türk resim sanatına odaklanan daimi bir koleksiyon sergisi yer alıyor.

Arkas Holding, Göztepe'deki "Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü"nü restore ederek "Arkas Sanat Göztepe" adıyla sanatseverlerin ziyaretine açtı.

Sadrazam Kamil Paşa tarafından 19. yüzyılda yaptırılan ve köşkün son sakinleri Ayşe ve Seniha Mayda ile özdeşleşen yapı, özgün mimari özellikleri korunarak kapsamlı restorasyonun ardından sanat merkezine dönüştürüldü. Böylece Arkas Sanat bünyesindeki merkezlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Arkas Sanat Göztepe'de, Türk resim sanatına odaklanan daimi bir koleksiyon sergisi yer alıyor. Arkas Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerde, geç Osmanlı döneminden 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan eserler sergileniyor.

Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, İbrahim Çallı ve Şevket Dağ gibi sanat tarihinin önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra Nejad Devrim, Eren Eyüboğlu, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Burhan Doğançay gibi modern dönemin önde gelen isimlerinin çalışmaları da koleksiyonda bulunuyor.

Arkas Sanat Göztepe Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Açılışa Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, eşi Merve Arkas ve Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
