Arka Sokaklar'a Yeni Karakter: Adem Ağa
KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, Durul Bazan'ın canlandıracağı Adem Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uyuşturucu baronu olarak diziye giriş yapacak olan Adem Ağa'nın Cevher ile kesişen yolu, heyecan dolu çatışmalara yol açacak. Yeni bölüm, Cuma saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
UYUŞTURUCU BARONUNU CANLANDIRACAK
Aksiyonun hiç bitmediği dizide Bazan'ın hayat verdiği Adem Ağa; zekası ve gücü sayesinde yeraltı dünyasını kendine biat ettirmiş, tehlikeli bir uyuşturucu baronu olarak diziye giriş yapacak. Karakter, kurduğu düzenle hem polis hem de suç dünyası için büyük bir tehdit oluşturacak.
CEVHER'LE YOL KESİŞMESİ HİKAYEYİ ALEVLENDİRECEK
Adem Ağa'nın yolu ilk olarak Cevher'le kesişecek. Bu karşılaşma, Rıza Baba ve ekibinin de radarına girecek. Bölümde, Adem Ağa'nın etkisiyle ekip ciddi bir mücadeleye adım atacak.
İZLEYİCİYİ AKSİYON DOLU SAHNELER BEKLİYOR
Heyecanın yükseleceği yeni bölümde, ekip hem Adem Ağa'nın kurduğu suç ağını çözmeye çalışacak hem de Cevher üzerinden açılan yeni çatışmanın içine girecek. Dizi, izleyiciyi aksiyon dolu sahnelerle ekrana kilitleyecek.
D Media imzalı Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.