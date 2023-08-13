Ardahan'da 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali Sona Erdi

Ardahan'da düzenlenen 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali, konserler ve eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde, Ardahan'ın tescilli çiçek balı tanıtıldı.

Ardahan'da üretilen tescilli çiçek balının tanıtılması amacıyla düzenlenen "20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" sona erdi.

Tarihi Ardahan Kalesi'nde düzenlenen festivalin son gününde konser verildi, vatandaşlar doyasıya halay çekti ve eğlendi.

Festivalin kapanış programına Ardahan ve çevre şehirlerden katılan binlerce vatandaş, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Musa Eroğlu'nun Ardahan Kalesi'ndeki açık alanda verdiği konsere katıldı.

Konser sonrası konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, festivale katılımın fazla olmasından ve atmosferden memnun kaldıklarını ifade ederek, "Festivalimiz çok güzel geçti. Ardahan'ı kültürüyle, balıyla, değerleriyle bütün dünyaya tanıtacak festivaller diliyor katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.