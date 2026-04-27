Arap müziğinin 'Süperstar'ı Ragheb Alama ilk kez Türkiye'de konser verecek
Arap dünyasında "The Superstar" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Ragheb Alama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

Arap dünyasında "The Superstar" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Ragheb Alama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne alacak. Sanatçı, 19 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, 1980'li yıllardan bu yana Arap pop müziğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan ve "The Superstar" olarak anılan Alama, 19 Haziran'da Volkswagen Arena'da sahne alacak. WOVO Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek konserde sanatçı, geniş repertuvarını hayranları için seslendirecek.

Kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan Alama, İstanbul konserinde "Alby Asheqha", "Elli Baana", "Naseeni Eldonia" ve "Tab Leh" gibi liste başı olmuş hit parçalarına da yer verecek.

Farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirmesi beklenen etkinliğin biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
