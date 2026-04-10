Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kutlandı.

Araban Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Program ilçe Kaymakamı Özgür İşçimen makamında ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

Kaymakam İşçimen,"Güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkımızla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

