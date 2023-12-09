- Antika merakı fabrikayı müzeye dönüştürdü

SAMSUN - Samsunlu bir iş adamı, antika merakı nedeniyle fabrikasının bir bölümünü adeta müzeye çevirdi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesindebulunan fabrikasının ilk katını yıllar içinde topladığı antika eşyalarla donatan Osman Abanoz'un minik müzesi, ilçeye gelen misafirlerinde adeta uğrak yeri oldu. İşyerinde özel bölümde radyo, gaz ocağı, tüfek, ibrikler, kazanlar, olmak üzere bini aşkın tarihi eşyanın bulunduğunu söyleyen 71 yaşındaki Osman Abanoz, amacının geçmişte kullanılan eşyaları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

240 yıllık Osmanlı demirci körüğü

Müzesini gezenlerin "Dedemin abdest ibriği" ya da "Babamın radyosu" dediğini belirten Abanoz, "Koleksiyonum içinde 240 yıllık Osmanlı demirci körüğü, 100 yıllık ve üzerinde taş plaklar, siniler, su güğümleri, tencereler, tarihi semaverler ve 18 yüzyılda kullanılan tarihi matbaa makinası gibi yüzlerce eserler var. Burada hem antika eserleri hem de ilçemizin tarihsel, kültürel ve geleneksel değerlerini sergileme olanağı buluyorum" dedi.

Elinde bulundurduğu eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi olduğunu anlatan iş adamı Osman Abanoz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda burada dinlenerek rahatladığını söyledi. Abanoz, "Bu minik müzemde topladığım eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi var. Yıllar içinde verdiğim emekle çok zengin bir koleksiyon oluşturdum. Yüzlerce yıl önce kullanılan çeşitli aletler ve eşyalar fabrikamıza gelen misafirlerimizce de ilgiyle geziliyor. Hatta duyup görmeye gelenler bile var. Burada çocukluğumda annem, babam yani tüm ailece etrafında toplanıp yemek yediğimiz sinimizin yanına oturup çay içerken maziyi yaşıyor, duygulanıyorum" diye konuştu.