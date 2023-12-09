Üye Girişi
Haberler

Antika merakı fabrikayı müzeye dönüştürdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsunlu bir iş adamı, antika merakı nedeniyle fabrikasının bir bölümünü adeta müzeye çevirdi. Kavak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasının ilk katını yıllar içinde topladığı antika eşyalarla donatan Osman Abanoz'un minik müzesi, ilçeye gelen misafirlerinde adeta uğrak yeri oldu.

- Antika merakı fabrikayı müzeye dönüştürdü

SAMSUN - Samsunlu bir iş adamı, antika merakı nedeniyle fabrikasının bir bölümünü adeta müzeye çevirdi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesindebulunan fabrikasının ilk katını yıllar içinde topladığı antika eşyalarla donatan Osman Abanoz'un minik müzesi, ilçeye gelen misafirlerinde adeta uğrak yeri oldu. İşyerinde özel bölümde radyo, gaz ocağı, tüfek, ibrikler, kazanlar, olmak üzere bini aşkın tarihi eşyanın bulunduğunu söyleyen 71 yaşındaki Osman Abanoz, amacının geçmişte kullanılan eşyaları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

240 yıllık Osmanlı demirci körüğü

Müzesini gezenlerin "Dedemin abdest ibriği" ya da "Babamın radyosu" dediğini belirten Abanoz, "Koleksiyonum içinde 240 yıllık Osmanlı demirci körüğü, 100 yıllık ve üzerinde taş plaklar, siniler, su güğümleri, tencereler, tarihi semaverler ve 18 yüzyılda kullanılan tarihi matbaa makinası gibi yüzlerce eserler var. Burada hem antika eserleri hem de ilçemizin tarihsel, kültürel ve geleneksel değerlerini sergileme olanağı buluyorum" dedi.

Elinde bulundurduğu eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi olduğunu anlatan iş adamı Osman Abanoz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda burada dinlenerek rahatladığını söyledi. Abanoz, "Bu minik müzemde topladığım eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi var. Yıllar içinde verdiğim emekle çok zengin bir koleksiyon oluşturdum. Yüzlerce yıl önce kullanılan çeşitli aletler ve eşyalar fabrikamıza gelen misafirlerimizce de ilgiyle geziliyor. Hatta duyup görmeye gelenler bile var. Burada çocukluğumda annem, babam yani tüm ailece etrafında toplanıp yemek yediğimiz sinimizin yanına oturup çay içerken maziyi yaşıyor, duygulanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Osmanlı Sanat Kültür Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title