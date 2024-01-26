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Antalya Kumluca'da En Süslü Deve Yarışması Düzenlendi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşi etkinliği kapsamında düzenlenen en süslü deve yarışmasında, renkli süslemelerle donatılan develer jüri önünde gösteri yaptı. Yarışmada birinci seçilen deve sahibi plaket ve hediyelerle ödüllendirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "Deve Güreşi" etkinliği kapsamında "en süslü deve" yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmada, değişik illerden gelen 16 deve çekişti. Sahipleri tarafından rengarenk süslenen develer, jüri üyeleri önünde gösteri yaptı.

Yarışmada Kumluca'dan Bayram Özer'in "Cılgın Boran" isimli devesi "en süslü" deve seçildi. Özer Özmutlu'nun "Egemen" isimli devesi ikinci, Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Zafer Gemici'nin "Baba Tahsin" isimli devesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren deve sahiplerine, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Devesi birinci seçilen Bayram Özer, devesine gözü gibi baktığını dile getirdi, yarışmada birinci olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Kumluca Antalya Deve Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

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