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Antalya DOB, 'Tosca' Operası ile Sezonu Kapatıyor

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ünlü 'Tosca' operasını 19 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak. Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un yaptığı eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun son "Tosca" operası temsilini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giacomo Puccini'nin ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan opera, 19 Nisan'da saat 20.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde izleyicinin karşısına çıkacak.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

1800'lü yılların Romasında geçen eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Eserde "Tosca" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Umut Tarık Akça, "Angelotti"yi Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yu Taner Ölçen, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB koro şefliğini Mahir Seyrek'in, çocuk korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstlendiği eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak.

Opera, 7 yaş ve üzeri sanatseverler için sahnelenecek.

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Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
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