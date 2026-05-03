Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Anna Karenina' balesinin prömiyerini sahneledi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Lev Tolstoy'un eserlerinden uyarlanan "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, klasik Rus edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olan "Anna Karenina" Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ne taşındı. Biletleri günler öncesinden tükenen prömiyer temsili, yoğun ilgi ve dolu salon eşliğinde gerçekleştirildi.

Lev Tolstoy'un insan ruhunun derinliklerine inen anlatısından beslenen eser, aşk, sadakat, toplumsal normlar ve bireysel çatışmalar ekseninde gelişen çok katmanlı hikayesi, dansın etkileyici diliyle sahnelendi.

Eserde dekor tasarımı modern ve yalın bir anlayışla kurgulanırken, kostüm tasarımları dönemin estetik ve zarafetini koruyarak eserin görsel dünyasında güçlü bir kontrast oluşturdu.

Klasik müzik dünyasının önemli isimleri P. I. Tchaikovsky, G. Puccini ve S. Prokofiev'in müzikleri orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas'ın müzik düzenlemeleriyle sahneye taşındı. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyan eserin başkemancısı ise Demet Emen.

Eserin başrollerinde, "Anna Karenina" karakterini Rina Murata, "Kont Alexie Vronsky" karakterini Kanat N. Uulu, "Kont Alexie Karenin" karakterini Artemii Pliusnin, "Prenses Katerina Shcherbatsky (Kitty)" karakterini Riine Sasaki, "Konstantin Dmitrich Levin" karakterini Ryuhei Ito, "Prenses Stephan Oblonsky (Stiva)" karakterini Yağızhan Danış, "Prenses Darya Oblonsky (Dolly)" karakterini Sayaka Matsushita, "Prenses Betsy Tverskoy" karakterini Milina Fidan, "Sergei Karanin (Seryozha)" karakterini Zeynep Eke ve "Kontes Vronskaya" karakterini Melda Özkan canlandırdı.

İki perdelik eser, 5 ve 23 Mayıs'ta tekrar sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
