Antalya'da Öğrenciler Turgut Özakman'ın 'Ah Şu Gençler' Oyununu Sahneledi

Antalya'da Öğrenciler Turgut Özakman'ın 'Ah Şu Gençler' Oyununu Sahneledi
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Antalya'daki Hayriye Kaya Ortaokulu öğrencileri, Antalya Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle Turgut Özakman'ın 'Ah Şu Gençler' eserini sahneledi. Tiyatro etkinliği, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Antalya'da, Hayriye Kaya Ortaokulu öğrencileri, Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" eserini sahneledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Devlet Tiyatrosu arasında imzalanan protokol kapsamında, Kepez ilçesindeki Hayriye Kaya Ortaokulu Tiyatro Topluluğu üyesi öğrenciler, Turgut Özakman'ın yazdığı "Ah Şu Gençler" oyununu sahneye taşıdı.

Tiyatro oyununa, öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve veliler de ilgi gösterdi.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, genç yetenekleri ilgiyle izledi.

Tüzün, ailenin, iletişim kurmanın ve konuşmanın önemini bir kez daha anlattıkları için öğrencileri kutladı.

Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları protokolle tiyatroyla tanışmamış okulları ve öğrencileri tiyatroyla buluşturduklarını belirten Tüzün, "İnanıyorum ki bu öğrencilerin içerisinden birlikte sahneye çıkacağımız arkadaşlar olacak. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Neslihan Bedirhanoğlu Kok da öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Kültür Sanat
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