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ADOB tarafından düzenlenen 15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri

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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından düzenlenen '15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından piyanist Cemile Cabbar ve solistler Ayten Hanalioğlu, Arya Zembiye Bayrak, Alican Akyıldız ve Anıl Gültekin birlikte performans sergiledi. Konserde, Sabahın Seherinde, Karahisar Kalesi ve Köroğlu gibi türküler seslendirildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri" düzenlendi.

Opera Sahnesi'ndeki konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Piyanist Cemile Cabbar'a solistler Ayten Hanalioğlu, Arya Zembiye Bayrak, Alican Akyıldız ve Anıl Gültekin eşlik etti.

Konserde, Sabahın Seherinde, Karahisar Kalesi ve Köroğlu gibi türküler seslendirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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