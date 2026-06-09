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Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Kraliçe Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla kalp ve işaretler çizilerek zarar verildi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek failleri tespit etmeye çalışıyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesine ismini veren Kraliçe Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'ya sprey boyalarla zarar verildi. Zarar veren kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Amasra'ya ismini veren, Helenistik Dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'da, gemi bağlama direğine sprey boyayla kalp ve işaretler yapılarak zarar verildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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