Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonunu fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Amasra'ya gelen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaparak, çay bahçeleri ve parklarda oturarak, güneşli havanın tadını çıkardı.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

"Amasra, özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçenin, özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, "Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. İlçemiz, özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin ve dingin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek, tatilcilere farklı bir güzellik sunuyor. Bugün de başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanından günübirlik ziyaretçi ağırlıyoruz. Özellikle tur organizasyonlarıyla da ciddi bir yoğunluk yaşanıyor." ifadelerini kullandı.