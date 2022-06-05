Aliağa'daki 2Teker Festivali'ne 5 bine yakın motosiklet ve bisikletli katıldı - Haberler

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Aliağa'daki 2Teker Festivali'ne 5 bine yakın motosiklet ve bisikletli katıldı

AA - Göksel Kayseri - Kültür Sanat
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Aliağa'daki 2Teker Festivali'ne 5 bine yakın motosiklet ve bisikletli katıldı

Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Kulübü tarafından ilçe belediyesi desteği ve Quick Sigorta sponsorluğunda düzenlenen Aliağa 2Teker Festivali, sona erdi.

Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Kulübü tarafından ilçe belediyesi desteği ve Quick Sigorta sponsorluğunda düzenlenen Aliağa 2Teker Festivali, sona erdi.

Ağapark'ta önceki gün başlayan festivalde, motosiklet ve bisiklet tutkunları festival boyunca kamp yaparak Aigai Antik Kenti ve Güzelhisar'da düzenlenen turlara katıldı.

Doğukan Manço, DJ Caner Dönmez, Mary Jane, Retrobüs ve Eski Adam Lafları gibi grupların konser verdiği festivalin sunuculuğunu Mustafa Uzer üstlendi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk defa düzenlenen festivale Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan yaklaşık 5 bin motosiklet ve bisiklet tutkununun katıldığını belirtti.

Doğukan Manço da Aliağa motosiklet festivalinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Göksel Kayseri - Kültür Sanat

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