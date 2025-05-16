Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta yazar ve senarist Ali Özgentürk, dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Özgentürk, İstanbul Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, dün yaşamını yitirdi. 1979 yapımı Hazal filmiyle sinema dünyasına güçlü bir giriş yapan Özgentürk, ardında Selvi Boylum Al Yazmalım, Balalayka, Yengeç Oyunu gibi iz bırakan yapıtlarla dolu bir miras bıraktı. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk tarafından duyurulmuştu. Özgentürk 'Sevgi emektir' sözüyle devleşen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENDİ
Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Özgentürk için sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi. Törende gözyaşlarına hâkim olamayan usta oyuncu Nur Sürer, yakın dostuna veda ederken yaptığı konuşmada, "Toplumsal sinemanın kapısı kapandı" sözleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi.
Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
FİLMELERİ VE PROJELERİ
Yönetmen
• Yengeç Oyunu, 2008
• Kalbin Zamanı, 2004
• Balalayka, 2000
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981
• Hazal, 1979
• Yasak ,1975
• Ferhat, 1974
Senarist
• Kalbin Zamanı, 2004
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Hazal, 1979
• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977
Yapımcı
• Mektup, 1997
• Seni Seviyorum Rosa, 1992
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981