Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor

Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta yazar ve senarist Ali Özgentürk, dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Özgentürk, İstanbul Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, dün yaşamını yitirdi. 1979 yapımı Hazal filmiyle sinema dünyasına güçlü bir giriş yapan Özgentürk, ardında Selvi Boylum Al Yazmalım, Balalayka, Yengeç Oyunu gibi iz bırakan yapıtlarla dolu bir miras bıraktı. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk tarafından duyurulmuştu. Özgentürk 'Sevgi emektir' sözüyle devleşen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.

Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor

BUGÜN TÖREN DÜZENLENDİ

Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Özgentürk için sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi. Törende gözyaşlarına hâkim olamayan usta oyuncu Nur Sürer, yakın dostuna veda ederken yaptığı konuşmada, "Toplumsal sinemanın kapısı kapandı" sözleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor

Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor

FİLMELERİ VE PROJELERİ

Yönetmen

• Yengeç Oyunu, 2008

• Kalbin Zamanı, 2004

• Balalayka, 2000

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981

• Hazal, 1979

• Yasak ,1975

• Ferhat, 1974

Senarist

• Kalbin Zamanı, 2004

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Hazal, 1979

• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

• Mektup, 1997

• Seni Seviyorum Rosa, 1992

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981

Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.