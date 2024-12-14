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Ali Kızıltuğ, Vefatının 7. Yılında Anıldı

Ali Kızıltuğ, Vefatının 7. Yılında Anıldı
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Halk ozanı Ali Kızıltuğ, Sivas Valiliği tarafından düzenlenen bir programla vefatının 7. yılında anıldı. Programda, Ali Kızıltuğ'un hayatı slayt gösterisi ile tanıtıldı ve ünlü sanatçının türkülerine yer verildi.

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının 7. yılında Sivas Valiliğince düzenlenen programla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen program Ali Kızıltuğ'un hayatını anlatan slayt gösterisi ile başladı.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın ve türkülerin en önemli isimlerinden olan büyük usta Ali Kızıltuğ'u anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şimşek, "İlimiz çok zengin bir halk kültürüne sahip. Sivas deyince akla aşıklar, ozanlar ve türküler gelir. Ali Kızıltuğ 74 yıllık ömründe birçok eseri miras bırakmıştır. Kuşkusuz yüreğini insan ve doğa sevgisiyle dolduran, sözleriyle ve hayat tarzıyla her zaman geniş kitleler tarafından sevilen, sayılan halka mal olmuş bir sanatçı olmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivas coğrafyasının Ali Kızıltuğ'lar, Aşık Veysel'ler, Pir Sultan Abdal'ları yetiştiren kadim topraklar olduğunu belirtti.

Ali Kızıltuğ'un oğlu Serhat Kızıltuğ da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından konuk ses sanatçıları Yudum ve Neşe Demir, Ali Kızıltuğ'un türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Şimşek ve Uzun, ses sanatçılarına tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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