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Aleyna Tilki’nin Kırlar Turnesi açılışında heyecanlandıran sürpriz

Aleyna Tilki’nin Kırlar Turnesi açılışında heyecanlandıran sürpriz
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Aleyna Tilki, müzik kariyerindeki 10. yılını “Kırlar Turnesi” ile kutlamaya başladı. Turnenin açılışı, Volkswagen Arena’da gerçekleşen özel konserle yapıldı.

Doğadan ilham alan sahne tasarımı ve masalsı atmosferiyle dikkat çeken gecede Aleyna Tilki, hit şarkılarını rave konseptiyle yeniden seslendirdi. Fatma Turgut ve Vega’nın da konuk olduğu konser, binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Doritos Twist sahne entegrasyonu oldu. İzleyiciler ana performansın başlayacağını düşünürken salon ışıkları karardı ve sahne bu kez Doritos Twist dans ekibinin enerjik gösterisine açıldı.

“Let's Twist Again” eşliğinde gerçekleştirilen koreografi, seyircilerden büyük ilgi görürken, Doritos’un “Hayata Bi’ Twist Lazım” yaklaşımı konser deneyiminin bir parçasına dönüştü.

Bir konserden çok daha fazlasına dönüşen gece, Aleyna Tilki’nin müzikal yolculuğundaki 10. yıl kutlamalarının ilk adımı olurken, konser gelirleriyle hayata geçirilecek “Kırlar Ormanı” projesiyle de anlam kazandı.

Kaynak: Haberler.com
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