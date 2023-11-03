Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na 6 ülkeden 10 heykeltıraş katıldı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ise 18'incisi yapılan Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başladı. Sempozyuma 6 ülkeden, 10 heykeltıraş katıldı. Etkinlik Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mermer parçasına çekiç vurmasıyla başladı. Sempozyum 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Etkinliğin açılış seremonisine Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, meclis üyeleri, birim müdürleri de katıldı. Sempozyuma katılan heykeltıraşlara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çeşitli hediyeler verdi. Yücel, "18. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu yaklaşık 1 ay sürecek. 10 ülkeden katılımcıyla her yıl değişik temalarla halkın önüne çıkıyorduk. Bu yıl sporla ilgili temalarımızla halkın huzuruna çıkıyoruz. Sanat eserlerini şehrimizin sosyal donatı alanlarında, muhtelif alanlarda sergiliyoruz. Şu anda 170'in üzerinde de taş heykelimiz şehrin farklı bölgelerinde bulunuyor" dedi. (DHA)