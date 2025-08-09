Akseki'de Aşure Etkinliği Düzenlendi

Akseki ilçesinde gerçekleştirilen aşure etkinliği, Sarıhacılar Mahallesi sakinlerini bir araya getirerek manevi değerleri pekiştirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçladı. Mahalle muhtarı Mehmet Yıldırım, etkinliğin önemini vurguladı.

Kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Yıldırım, "Aşure, paylaşmaktır, birlikteliktir, kalpleri yakınlaştıran bir köprüdür. Hem tarihimizle buluştuk, hem de hemhal olduk. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Kültür Sanat
