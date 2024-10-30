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Akmerkez'de Bal Kabağı Festivali Başladı

Akmerkez'de Bal Kabağı Festivali Başladı
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30 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında Akmerkez'de düzenlenen Bal Kabağı Festivali, renkli süslemeleri ve çocuklara yönelik etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

AKMERKEZ'DE Bal Kabağı Festivali başladı. Bugün başlayan festival, 3 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Bal Kabağı süslemeleriyle bezenmiş alanlarda gerçekleşecek festivalde, yaratıcı atölyelerden eğlenceli oyunlara kadar her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

Akmerkez, 30 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında Bal Kabağı Festivali düzenliyor. Bal kabağı temalı dekorasyonlarla süslenmiş alanlarda, beş gün boyunca aileleri ve çocukları bekleyen atölyeler, yaratıcı oyunlar ve ikramlar olacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Çocuklara yönelik el işi atölyeleri ve yaratıcı oyun alanları ile çocuklar bal kabağı temalı el işi projeleriyle hayal gücünü kullanıp kendi tasarımlarını yaratacak. Festival boyunca maceraya atılacak, eğlenceli etkinliklerle dolu sonbahar coşkusunu yaşayacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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