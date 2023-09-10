Akdamar Kilisesi'nde Huzur ve Esenlik İçinde Ayin Gerçekleştirildi

Tarihi Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, kilise dışında da devam etti. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Masalyan, ayinin inanç ve ibadet özgürlüğünün güzel bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmelerde adanın ışıklandırılması ve yollarının yapılması konusunda çalışmaların olduğu ifade edildi.

'HUZUR VE ESENLİK İÇİNDE BİR AYİN GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tarihi Akdamar Kilisesi içinde yapılan ayin daha sonra bir süre kilise önündeki boş alanda sürdü. Ayin için gelenler kilise dışında dua edip ilahi okuduktan sonra ayin sona erdi.

Ayin sonrası ise Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Masalyan açıklamalarda bulundu. Masalyan huzur ve esenlik içerisinde bir ayin yaptıklarını söyledi. Yapılan ayinin Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden birisi olduğunu kaydeden Masalyan, "Bu yılki ayinimizi Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirdik. Bunun için memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Huzur içinde, esenlik içinde bir ayin gerçekleştirdik. Böyle özel mekanlarda bu ayinleri gerçekleştirmek ve Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden birisidir. Van'a adımımızı attığımızdan itibaren en güzel misafirperverlikle karşılandık. Devlet yetkilileri, emniyet yetkilileri bütün önlemleri aldılar ve huzur içinde bir tören gerçekleştirdik. Bizler için 1100 yıllık bir mabette dua sunmak elbette çok özel duyguları barındırıyor içinden. Öyle ki insanın geçmişle bağı güçleniyor. Hayata bakışında başka pencereler açılıyor. Bu eski mabetlerin büyüsü. Hepimizin gelip geçici olduğu hiç kimsenin malının olmadığı, aslında insanlığın ortak mirası olduğu bir kez daha vurgulanıyor" dedi.

VAN GÖLÜ VAN İLİNİN MAVİ GÖZÜYSE BU ADA DA GÖZ BEBEĞİ

Masalyan, adanın ışıklandırılması ve yolların yapılması ile ilgili Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı ile görüştüklerini de belirterek, "Öyle ki biz memnunuz. Adaya her geldiğimizde ada biraz daha şenleniyor. Biraz daha yeni yapılar yapılıyor yeni imar planları var. Sayın Valimiz Ozan Balcı'yla görüştük. adaya ışıklandırılması ve yollarının yapılmasıyla ilgili yeni çalışmalar var. Öyle ki; umuyorum gelecek sene geldiğimizde daha da iyi bir ada bulacağız. Çünkü bu ada ve bu kilise nasıl ki; Van Gölü Van ilinin mavi gözüyse bu adada göz bebeği onun için göz bebeği gibi korunmalı bu ada ve bu mabet Sayın Vali'nin dediğine göre bir milyondan fazla turist aldı Van ili. ve onların en azından yüzde doksanı bu adayı ve bu kiliseyi ziyaret ettiler. Zaten bu kilise çoktan bir markaya dönüştü. Öyle ki Tanrı'ya şükrediyoruz. Bu güzel günler için. Teşekkür ederim "diye konuştu

Akdamar Adası'nda yapılan ayine Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Sezer, il kültür ve Turizim Müdür Vekili Abdurahman Şahin de katıldı.