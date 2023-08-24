Ahmet Baran, Hindistan'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde sahne alacak

MERSİN'de yaşayan kanun sanatçısı Ahmet Baran, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Kültür Bakanlığı'nın organizasyonuyla 26 Ağustos'ta Varanasi kentinde dünyanın birçok ülkesinden 100 sanatçının katılacağı konserde sahne alacak.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'nde buluşacak. Zirveye 26 ülkeden 100'den fazla sanatçı da davet edildi. Daha önce Hindistan'da birçok kez sahne alan Mersinli kanun sanatçısı Ahmet Baran'ın da olduğu sanatçılar, 26 Ağustos'ta Hindistan'ın Varanasi kentinde 'Sur Vasudha' adlı bir konser verecek. Sanatçılar, konserin finalinde 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' sloganıyla bestelenen eseri de seslendirecek.

PROVALARA BAŞLADI

Konser için Hindistan'a giden ve dünya sanatçılarıyla bir araya gelen Ahmet Baran, günde 8 saat süren provalara başladı. Davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Baran, zirve nedeniyle aldığı davet için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Kendi alanında farklı deneyimlere sahip müzisyenlerle birlikte ülkemizi, müziğimizi, kültürümüzü tanıtacak olmanın büyük bir mutluluğu içindeyim. Daha önceki Hindistan konserlerimden hareketle bu daveti alıyor olmak benim adıma çok gurur verici. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için, hislerimizi karşıya geçirmek için en iyisini üretmekle mükellefim. Kanunun kültürler arasındaki yolculuğunda umarım şansta bizim yanımızda olur. Güzel bir temsilde güzel hatıralar biriktirip, ülkemize dönmeyi umuyorum" dedi.

'BENİM İÇİN GURUR'

Yurt dışında Türk müziğine olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Ahmet Baran, "Yurt dışında Türk müziğine olan bu ilgiyi çok kıymetli buluyorum. Çünkü bu çok uzun soluklu bir sürecin eseridir, Gittiğimiz ülkelerde biriktirdiğimiz kalpler, repertuar seçiminden, farklı müzikal tarzlara olan ilgimizi insanlara aksettirip, kültürler arası diyalog kurmak benim en çok önemsediğim unsurlardan bir tanesidir. Aldığım ödüller güzel eleştiriler tabi ki beni çok mutlu ediyor. Beni en iyisini üretmek adına son derece motive ediyor. Milli forma giyip sanki maça çıkarcasına, sadece sahne heyecanının ötesinde farklı bir temsil heyecanı, kabiliyeti beliriyor. Dilerim hep çok mecrada kültürümüzün farklı bölgelere dağılmasında bir rol üstleniyorum. Benim adıma çok büyük bir gurur" diye konuştu.