Afyonkarahisar Sultandağı Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği El Sanatları Sergisi

Afyonkarahisar Sultandağı Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından açılan el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışı Kaymakam Murat Demirbilek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar Sultandağı Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından el sanatları sergisi açıldı.

İlçe merkezinde açılan ve dernek üyesi engelli bireyler tarafından yapılan bebek, takı gibi ürünlerden oluşan el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışı Kaymakam Murat Demirbilek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Demirbilek, ürünlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerinin engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR