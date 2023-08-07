Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sarı Dede Sultan Anma ve Kültür Festivali düzenlendi

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde, Sarı Dede Sultan'ın türbesinde program düzenlendi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyünde 15'inci Sarı Dede Sultan Anma ve Kültür Festivali düzenlendi.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarı Dede Sultan (Sarı Selçik Dede) Anma ve Kültür Festivali düzenlendi. Sarı Dede Sultan'ın köydeki türbesinde düzenlenen programa CHP Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Yusuf Onur Seçme, köy ve ilçe merkezinden çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinden gelen Hacıbektaş Belediyesi Semah Topluluğu ve Selçik Köyü Semah Ekibi gösteri sundu. Ali Ekber Eren, Oğuz Boran, Naciye Çokbilir, Cevahir Çokbilir, Emre Yücel'in türküler seslendirdiği festivale gelen konuklara geleneksel pilav ikramı yapıldı.