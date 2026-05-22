Haberler

Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" yapıldı

Afyonkarahisar'da 'Sultan Divani Mevlevilik Günleri' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen Sultan Divani Mevlevilik Günleri'nde sema gösterisi, sempozyum, geleneksel sanat atölyeleri ve Ahmet Özhan'ın konuşmasıyla Mevlevilik kültürü tanıtıldı.

Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kadınanalar Kültür Derneği iş birliğinde iki gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Program kapsamında Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda sanatçı Ahmet Özhan, "Anadolu'yu Mayalayanlar" konusunu anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da Mevleviliğin girdiği her gönüle sevgi, saygı, birlik, beraberlik, hoşgörü, düzen, ahenk ve huzur ortamı tesis ettiğini ifade etti.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Sema Topluluğu tarafından "Sema Mukabelesi" yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik" konulu sempozyum düzenlendi.

Burada "Geleneksel Sanatlar ve Mevlevi Mutfağı" kapsamında hat, ebru ve keçe sanatı ile yemek atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi ABD'de gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı

Dün adeta çakılmıştı! Borsa İstanbul'da sert dönüş
Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt

Herkesi şaşırtan açıklama! Çok sevinenler de var epey üzülenler de
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu

Trump yönetiminde şok: İstihbaratın en tepedeki ismi görevini bıraktı!
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı