Adıyaman'daki Baraj Gölü, Maldivler'i Aratmıyor
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü, suyun azalmasıyla oluşan adacıklar ve turkuaz renkli sularıyla adeta Maldivler'i andırıyor. Bölge, doğa tutkunu fotoğrafçılar için bir cennet haline geldi.
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.
Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.
Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.
Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
Kaynak: AA / Ali Gazel - Kültür Sanat