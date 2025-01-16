Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Adıyaman'da Otobüs Yolcularına Etsiz Çiğ Köfte İkramı

Adıyaman'da Otobüs Yolcularına Etsiz Çiğ Köfte İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'dan Antalya'ya giden bir otobüs firması, yolcularına kek ve bisküvi yerine etsiz çiğ köfte ikram etmeye başladı. Şoför Hasan Kalkan, çiğ köfteyi yolcuların gözleri önünde yoğurarak sunuyor. Uygulama sosyal medyada ilgi gördü.

Adıyaman'da bir otobüs firması, seyahat sırasında yolculara kek, bisküvi ve meyve suyu yerine etsiz çiğ köfte yoğurup ikram etti.

Antalya-Adıyaman seferini yapan bir otobüs firmasının ikinci şoförü Hasan Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere kentin tescilli etsiz çiğ köftesini yoğurdu.

Kalkan, daha sonra çiğ köfteyi yolculara kendi elleriyle ikram etti. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler, kısa sürede bir çok kişinin beğenisini topladı.

Firma müdürü Emrah Tamer, gazetecilere, farklılık olması amacıyla tüm seferlerinde etsiz çiğ köfte ikram ettiklerini anlattı.

Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hasan Kalkan ise bu uygulamanın devam edeceğini vurgulayarak, "Çiğ köfteyi otobüsün içinde, yolcuların gözünün önünde yoğuruyorum." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
img

"Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm"
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.