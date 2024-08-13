Adana'da Tarkan ve Ceza konseri büyük ilgi gördü
Adana'da düzenlenen Fanta Fest kapsamındaki konserde Tarkan ve Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler, sanatçıları alkışladı.
Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Fanta Fest kapsamında, merkez Çukurova ilçesindeki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.
Katılımcılar, konserin sonunda sanatçıları alkışladı.