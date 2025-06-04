Adana'da huzurevinde tanışan çift evlendi

Adana'da huzurevinde tanışan çift evlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki Demirbaş ile 75 yaşındaki Derse, burada tanışıp arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları sevgiye dönüşen çift, evlenmeye karar vererek ilgili yere başvuruda bulundu.

Demirbaş ve Derse için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve kurum personelinin desteğiyle huzurevinde nikah töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıydırdığı nikahta çiftin şahitliğini Vali Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakinlerinden Neriman Aşarsoylu yaptı.

Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Vali Köşger, evlilik cüzdanını Sultan Semra Demirbaş'a verdi.

Nikahın ardından ilk danslarını yapan Demirbaş çifti, daha sonra huzurevindeki arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Mustafa Demirbaş, gazetecilere, tanışmalarının ardından çok zaman kaybetmeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Mutlu olduklarını dile getiren Demirbaş, "Birbirimize aşık olduk. Gençler birbirlerini tanısınlar, severek evlensinler. İkinci baharımı yaşıyorum, çok mutlu ve huzurluyum. Allah devletimizden bize böyle imkanları sunduğu için razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kene' uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor

Her yıl ölümlere neden oluyor! O hastalık insanlardan da bulaşıyor
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü başladı! Kesişim noktasında trafik durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.