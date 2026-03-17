Haberler

Adana'da "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen '+1 Farkla Sahne Senin' etkinliğinde, down sendromlu bireyler anneleriyle sahneye çıkarak müzik performansları sergiledi. Etkinlikte özel gereksinimli bireylerden oluşan '+1 Orkestrası' da konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gönüllü Anneler Topluluğu işbirliğinde organize edilen etkinlik, Adana Müzesi'nin konferans salonunda yapıldı.

Etkinlikte anneleriyle sahneye çıkan down sendromlu bireyler şarkı söyledi.

Özel gereksinimli bireylerden oluşan "+1 Orkestrası" da etkinlikte konser verdi.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin fırsat tanındığında her şeyi başarabileceğini dile getirdi.

Anlamlı etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Akgöz, "Biz çocuklarımızın müzik ve sanatta neler başarabileceğini topluma göstermek istiyoruz. Çocuklarımız çok yetenekliler." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

