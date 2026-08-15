Adana'da Cami Avlusunda Kalpler Atan Etkinlik
Adana'da çocuklara ve ailelerine yönelik "Cami Avlusunda Atan Kalpler" etkinliği gerçekleştirildi.
Adana'da çocuklara ve ailelerine yönelik "Cami Avlusunda Atan Kalpler" etkinliği gerçekleştirildi.
İl Müftülüğü ve İSAR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Çocukların oyun alanlarında eğlendiği etkinlikte, hattat Mesut Dikel'in eserlerinin bulunduğu sergi yer aldı.
Sanatçı Celal Karatüre de sevilen ilahilerini seslendirdi.
Programa, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA