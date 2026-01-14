Haberler

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

'Çukurova 18. Kitap fuarı' 5'inci gününde devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Ocak'tan bu yana süren Çukurova 18. Kitap Fuarı, kitapseverleri yayınevleri ve yazarlarla buluşturuyor. Fuar, çeşitli etkinlikler ve Yeşilay'ın farkındalık çalışmalarıyla zenginleştiriliyor.

Adana'da düzenlenen "Çukurova 18. Kitap Fuarı" 5'inci gününde sürüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği fuar, 10 Ocak'tan bu yana kitapseverleri ağırlıyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuar, kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda, ziyaretçiler 284 ayrı stantta yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Yeşilay Adana Şubesi de fuarda stant açarak katılımcılara alkol, sigara ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, vatandaşların olduğu her yerde Yeşilayın da yer aldığını söyledi.

Farkındalık etkinliklerine devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Burada 7'den 70'e ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkin bireyler standımıza gelerek hem Yeşilayın neler yaptığını hem de Adana'da nasıl bir faaliyet yürüttüğünü öğrenme fırsatı buluyor. Çok bereketli geçtiğini söyleyebilirim. Stant faaliyetlerimizi Adana'nın her köşesine yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Fuarda yer alan bir yayınevinin sorumlularından Kenan Kaçar da fuara bu yıl ilginin fazla olduğunu ifade etti.

Yayınevi olarak fuarları önemsediklerini dile getiren Kaçar, "Yazarlarımız öğrencilerimizle buluşuyor. Okullardan yoğun bir katılım var, bu açıdan verimli geçtiğini söyleyebilirim. Adana'yı sevdik, önümüzdeki yıllarda da fuarlarda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ahmet Bakay ise fuarda yer alan yayınevlerinden memnun olduklarını belirtti.

Fuarda yayınevi seçeneklerinin fazla olduğunu anlatan Bakay, "Çok güzel, her yıl geliyoruz. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Katılım geçen yıla oranla biraz daha yüksek gibi." dedi.

Fuar 18 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız