Adala Kanyonu, Kuraklığın Ardından Yeniden Suya Kavuştu

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Manisa'daki Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzelliğine kavuştu. Kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyan kanyon, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyor.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitiriyor.

Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Antik dönemden bugüne uzanan tarihi dokusu, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla Adala Kanyonu, suların yükselmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Kültür Sanat
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