Abdülvahap Yunar: Lületaşı İşlemeciliğini Geleceğe Taşıyan Usta

Eskişehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatçısı Abdülvahap Yunar, babasından öğrendiği lületaşı işlemeciliğini 35 yıldır sürdürüyor.

Lületaşı işlemeciliğine 1990'da yaşadığı köydeki atölyelerde başlayan 51 yaşındaki Yunar, babasının izinden giderek bu alanda ustalaştı. Yunar, 2006'da Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde atölye açarak eserlerini sergilemeye başladı.

Zamanla kendi markasını oluşturan Yunar, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatçısı ünvanını 2010'da kazanan Yunar, bugüne kadar lületaşından 6 bini aşkın pipo ve aksesuar üretti.

Yunar, 35 yıldır her gün lületaşı işleyerek geleneksel sanatını geleceğe taşımaya çalışıyor.

Abdülvahap Yunar, AA muhabirine, işlemede kullandığı lületaşının en kaliteli yataklarının Eskişehir'de bulunduğunu söyledi.

Lületaşının yerin 30 ila 170 metre derinliğinden çıkarıldığını anlatan Yunar, "Yumuşak yapısıyla işlenmesi kolay ama değerli bir taştır. İşlemek için taşın nemini kaybetmemesi gerekiyor. Bu taşı bizler bıçaklarla şekillendiriyoruz, talebe göre işliyoruz. Şekillendirirken özel bir bıçak kullanıyoruz." diye konuştu.

"Gençlerin bu sanata yönelmesini istiyoruz"

Yunar, lületaşı işlemeciliğinde kağıt üzerinde çizim olmadan hayal gücüyle şekillendirme yaptıklarının altını çizdi.

Modelleme konusunda hayal gücüne güvendiğini dile getiren Yunar, "Tasarlanan şekilde işlediğimiz lületaşını ısıyla uzun sürede kuruturuz. Sonrasında ısıtılmış balmumuna batırarak cilasını yaparız, ovarak parlatırız." dedi.

Abdülvahap Yunar, lületaşı işlemeciliğinin devamlılığı için gençlerin bu sanata yönelmesi gerektiğini belirterek, "Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok. Gençlerin bu sanata yönelmesini istiyoruz. Bu sanat, insanın adeta ruhuna işliyor. Gençler sanatla ilgilensinler, dürüst çalışsınlar, hata yapsalar bile ders çıkararak ilerlesinler." ifadelerini kullandı.

İşlediği lületaşı ürünlerin yurt dışından da talep gördüğünü anlatan Yunar, şunları kaydetti:

"Ürettiğim eserler Çin ve ABD pazarlarında yoğun talep görüyor. Genellikle özel sipariş üzerine çalışıyorum ve pazarımız genellikle yurt dışı. İnternet sitesi üzerinden ulaşanların siparişlerini hazırlayıp, kargo yoluyla gönderiyorum. Lületaşı, dünyada sadece bizde olduğu için talep çok fazla fakat ham madde yetersizliği nedeniyle talepleri karşılamakta bazen zorlanıyoruz."

Yunar, meslek hayatı boyunca eserlerini sanatsal bir tutkuyla oluşturduğunu, başarının en büyük anahtarının işini sevmek olduğunu vurguladı.

Bir tasarımı 35 yıllık tecrübesiyle 10 dakikada tamamlayabildiğini dile getiren Yunar, pipolarının eşsiz tasarımlar olduğunu sözlerine ekledi.