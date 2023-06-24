Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri Sabahat Akkiraz konseriyle başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri, Sabahat Akkiraz konseriyle başladı. Türbe ziyaretinin ardından gün boyu cemler ve semah gösterileri düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri, Sabahat Akkiraz konseriyle başladı.
Antalya'da 18'inci Uluslararası 39'uncu Ulusal Abdal Musa Anma etkinlikleri başladı. Türbe ziyaretinin ardından gün boyu cemler ve semah gösterileri düzenlendi. Birbirinden renkli ve güçlü seslerin yer aldığı etkinliklerin ilk gününde usta yorumuyla Sabahat Akkiraz konser verdi.
Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseri amfi tiyatroyu dolduran binlerce seyirciye coşku dolu anlar yaşattı. Elmalı'da Abdal Musa huzurunda olmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirten Akkiraz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini iletti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi, acil müdahale aracı ve sağlık ekipleri de etkinlikler süresince vatandaşların yanında bulundu.