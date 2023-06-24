Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri Sabahat Akkiraz konseriyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri, Sabahat Akkiraz konseriyle başladı. Türbe ziyaretinin ardından gün boyu cemler ve semah gösterileri düzenlendi.