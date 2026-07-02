Haberler

Halen çalışır vaziyetteki 98 yıllık tarihi sinema makinesi Eskişehir'de sergileniyor

Halen çalışır vaziyetteki 98 yıllık tarihi sinema makinesi Eskişehir'de sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki tarihi Alkazar Sineması'nın yıkılmasıyla antika meraklısı bir aile tarafından satın alınıp Eskişehir'de sergilenen 1928 model sinema makinesi, hala çalışır vaziyette ve görenleri etkiliyor.

İstanbul'daki Tarihi Alkazar Sineması'nın yıkılmasıyla antika meraklısı bir aile tarafından satın alınıp Eskişehir'de sergilenen ve hala çalışır vaziyette olan 1928 model tarihi sinema makinesi, görenleri etkiliyor.

Yaklaşık 15 yıl önce küçük antika eşyalar toplamaya başlayan bir aile, eve sığmayan koleksiyonlarını önce küçük bir dükkana, ardından 6 yıl kadar önce Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde üç katlı tarihi bir konağa taşıdı. Görenlerin ilk bakışta müze olarak zannettiği konakta, antika ürün satışı yapılmasının yanı sıra bazı kıymetli eserler sergileniyor. Bu eserlerin başında ise 1928 yılında Almanya üretilen, kömürlü sistemle çalışan 'Zeiss Ikon Ernemann 2' marka film makinesi geliyor. Özellikle 1950 ile 1990 yılları arasında açık hava ve kapalı sinema salonlarının vazgeçilmezi olan tarihi parça, hala sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

"İsteyen birkaç müze oldu ama çok kıymetli olduğu için elimizden çıkartmak istemiyoruz"

Ailesiyle birlikte antikacılık yapan 20 yaşındaki Enes Şahin, eser hakkında bilgi paylaştı. Şahin, "Bu makine, 5 yıldır konağımızda sergileniyor. Eserimiz şu an 98 yaşında, 2 yıl sonra 100 yaşına giriyor. Özel kalem şeklinde kömürlerin birbirine verdiği elektrikle çalışıyor. Açıkçası hala çalışması bizleri de şaşırtıyor. İsteyen birkaç müze oldu aslında ama çok kıymetli ve değerli olduğu için elimizden çıkarmayı da çok istemiyoruz. 50 ve 90'lı yıllar arasında popüler olan makinemiz; açık hava sinemalarında, otoparklı sinemalarda ve kapalı sinema salonlarında ilgi görmüş bir eserdir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...