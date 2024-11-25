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9. Antalya Edebiyat Günleri 'Akdeniz ve Barış' Temasıyla Tamamlandı

9. Antalya Edebiyat Günleri 'Akdeniz ve Barış' Temasıyla Tamamlandı
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Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, 'Akdeniz ve Barış' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler arasında paneller, söyleşiler ve kitap imza günleri yer aldı.

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Akdeniz ve Barış" temasıyla gerçekleştirilen Edebiyat Günleri'nde, kent sakinleri söyleşi ve panellerle edebiyatla dolu bir hafta sonu geçirdi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle başlayan etkinlik, 23-24 Kasım'da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam etti.

Antalya Edebiyat Günleri'nde ikinci gün Ferruh Tunç'un kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı panelle sürdü. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı oldu.

Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel'in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler" konulu etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte Nazmi Ağıl, Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Edebiyat Günleri'nin son günü "Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panelle başladı. Ahmet Telli'nin kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı oldu. Şairlerin ve sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Antalya Edebiyat Günleri'nin ödül alan yazarları söyleşi gerçekleştirdi.

9. Antalya Edebiyat Günleri, "İçinden Antalya Geçen Şiirler" temalı şiir okumalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Kültür Sanat
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