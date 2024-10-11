83 Yaşındaki Sümbül Teyze'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hiç evlenmeyen ve gelinlik giyme hayali kuran 83 yaşındaki Sümbül Topbaş için temsili düğün yapıldı.

Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Topbaş, kurumdaki görevlilerle yaptığı sohbetlerde, yıllardır gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Topbaş için temsili düğün organize edildi.

Kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Topbaş, müzik eşliğinde düğün salonuna geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile dans eden Topbaş, davetlilerle oynadı.

Gökboğa, gazetecilere, Topbaş'ın yıllardır bugünün hayalini kurduğunu belirterek, "Bugün burada hayatı boyunca hiç gelinlik giymemiş, evlenmemiş teyzemizin hayalini gerçekleştiriyoruz. Teyzemiz, huzurevinde meslek elemanlarımızla yaptığı görüşmelerde ve arkadaş sohbetlerinde, gelinlik giyme özlemini dile getirdi. Bunun üzerine arkadaşlarımız, kurum personelimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla teyzemizin hayalini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Sümbül Topbaş da çocukluk döneminde yaşadığı tek taraflı aşk nedeniyle hayatı boyunca evlenmediğini ifade etti.

Gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirten Topbaş, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Düğüne dostlarım geldi. Çok mutluyum ve herkesin mutlu olmasını istiyorum. Eğleneceğiz, oynayacağız. Herkesin evlenmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.