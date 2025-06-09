75 Yıllık Demirci Ustası, Tarihi Kapıyı Satmıyor

75 Yıllık Demirci Ustası, Tarihi Kapıyı Satmıyor
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75 Yıllık Demirci Ustası, Tarihi Kapıyı Satmıyor
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Samsunlu demirci ustası İbrahim Germi, 160 yıllık Meryem Ana figürlü kapısını antika meraklılarına satmama kararı aldı. Dedesi yadigarı olan bu tarihi kapıyı, birçok teklif almasına rağmen, torunlarına bırakmak için koruyor.

Antika avcıları ve papazlar, bu kapının peşini bırakmıyor

Demirci ustası Germi, dede yadigarı kapılara kimseye satmıyor

SAMSUN - Samsunlu demirci ustası 75 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde "Meryem Ana" figürü bulunan 160 yıllık tarihi kapıyı antika meraklılarının istemesine rağmen satmıyor.

60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi'nin elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı. Demirci Germi, dedesinden kalan tarihi eseri dükkanında muhafaza ediyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisinden kapıyı istediğini ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 160 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. Germi, kapıyı kendisinden satın alabilecek bir paranın şu anda literatürde olmadığını ifade ederek, daha önceden bir meraklının kapıyı satın almak için sıfır bir otomobil fiyatı teklif ettiğini, papazların da sınırsız ve ücretsiz yurt dışı ziyareti teklif ettiğini açıkladı.

Tarihi kapıların üzerindeki figürlerin ve kilit sistemlerinin ilk günkü gibi yeni ve çalışır durumda olduğunu vurgulayan Germi, "Karadeniz, Büyük Cami'nin duvarlarına vurduğu zaman bu demir kapılar, dedemden babama kalmıştı. Şimdi de babamdan bana kaldı. Bu kapıları antikacılar benden çok almak istediler. Bir de yazlıkları olanlar almak için çok teklif verdi. Bunları kapıyı vermedim, vermeyeceğim. Ben öldüğümde ise büyük ihtimal çocuklarım onu hurdacıya verirler. Bunların haricinde Samsun'daki kilisenin papazı da kapıyı almayı çok istedi. Papaz, 'Bu kapı bize yakışır, ne istiyorsan verelim, kapıyı bize ver' diye ricada bulundu. Ben ise 'yok' şeklinde cevap verdim. Kapıyı verirsem yurtdışı gezi de teklif ettiler. Kapıyı yurtdışında eyalete götürüp, parasını vermeyi de teklif ettiler ancak kabul etmedim" dedi.

Meryem Ana işlemi kapılar, yıllardır Germi'nin demirci dükkanında muhafaza ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Kültür Sanat
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