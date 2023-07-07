64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Akşehir'de düzenlenen 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Sergilerin açılışına birçok önemli isim katıldı ve sanatçılar performans sergiledi.