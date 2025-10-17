Haberler

6. İzmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

6. İzmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın 10 gün süreceğini ve katılımcıların birçok yazarla buluşacağını açıkladı. Fuar 26 Ekim'de sona erecek.

6. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kitapseverler için kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve TACT Fuarcılık ortaklığında Kültürpark'ta düzenlenen fuarın açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10 gün boyunca ziyaretçilerin hem kitapla hem de çok sayıda yazar, çizer, şair, akademisyen, bilim insanı ve sanatçılarla buluşacağını ifade etti.

Fuarın onur konukları çağdaş Türk edebiyatı yazarı Mehmet Eroğlu, Fransız yazar Fabien Toulmé de birer konuşma yaptı.

Kurdele kesilmesinin ardından katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 26 Ekim'de sona erecek.

Fuarla eş zamanlı açılışı yapılan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ise 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Stant gezisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cemil Tugay, bugün gerçekleştirilecek CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi'nde Çağatay Güç'ün adayı olarak gösterilmesinin sürpriz olduğunu ancak bunun partide olumlu karşılandığını söyledi.

Tugay, CHP'yi iktidara taşımak için İzmir'de il örgütünün yapacağı çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "İnsanlar, tanıdıkça Çağatay Güç'ün çalışkan, karakterli, iyilik dolu, partililiği hiçbir şekilde sorgulanmayacak biri olduğunu anlayacak. Partimizi daha iyi noktalara, en önemlisi iktidara taşımak için İzmir'de il örgütü olarak yapılacak çalışmaları daha tazelenmiş güçle, heyecanla yapacağımıza inanıyorum." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, kendilerine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Tugay, "TOKİ'nin yaptıklarına güzel deyip belediyeninkine çamur atmak bence çok etik bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
