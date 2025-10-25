5. Uluslararası Piyano Günleri, Cihat Aşkın'ın Konseriyle Sona Erdi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı tarafından düzenlenen bu yıl 5'inci düzenlenen Uluslararası Piyano Günleri, keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın konseriyle sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, resital, caz konseri, sergi ve atölyelerden oluşan program yer aldı.

Etkinlikte Orçun Orçunsel, Senka Simonoviç, Emre Yavuz, Hande Dalkılıç, Serla Balkarlı ve Tutu Aydınoğlu sahne aldı.

Esra Kayıkçı Quartet, Evrim Demirel Trio ile İsviçre'den gelen Swiss Contemporary Duo da performans sergiledi.

Genç yeteneklere yönelik atölye çalışmaları ise İris Şentürker tarafından gerçekleştirildi.

Faris Akarsu anısına keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından gerçekleştirilen kapanış konseriyle tamamlanan törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile eşi Oya Adıgüzel, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.