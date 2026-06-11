39. Uluslararası İzmir Festivali'nde Notos Quartett sahne aldı

39. Uluslararası İzmir Festivali'nde Alman müzik grubu Notos Quartett konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, "Dengenin ve Duygunun Sesi" başlıklı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sindri Lederer keman, Andrea Burger viyola, Benjamin Lai çello ve Antonia Köster piyano ile eserleri icra etti.

Festival, 8 Temmuz'da sona erecek.