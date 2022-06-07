35. Uluslararası İzmir Festivali başladı - Haberler

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35. Uluslararası İzmir Festivali başladı

AA - Mustafa Güngör - Kültür Sanat
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35. Uluslararası İzmir Festivali başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası İzmir Festivali, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası İzmir Festivali, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladı.

Bu yıl 7 Haziran-20 Temmuz arasında düzenlenecek festivalin açılışı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi, festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

Daha sonra şef Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), solist ve keman sanatçısı Cihat Aşkın ile İzmirli besteci Ahmed Adnan Saygun'un 3 Numaralı Senfonisi Op. 39 ile Hasan Uçarsu'nun İzmir için yazdığı İzmir Güzel İzmir adlı eserlerini seslendirdi.

Aşkın, konserde Mozart'ın 5 Numaralı Keman Konçertosu'nu da seslendirdi.

Konserde, besteci Hasan Uçarsu, sahneye çıkıp seyircileri selamladı. Etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Öte yandan, festival kapsamında, Tekfen Filarmoni Orkestrası 9 Haziran perşembe günü Efes Celsus Kütüphanesi'nde bir konser verecek.

AA / Mustafa Güngör - Kültür Sanat

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